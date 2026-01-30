ظهور نادر لزوجته.. ضياء عبد الخالق يتالق في حفل المتحدة

كتب- مروان الطيب:

حضر الفنان ضياء عبد الخالق رفقة زوجته على ريد كاربت حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا بالعاصمة الجديدة، وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الدراما التلفزيونية استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتألق الفنان ضياء عبد الخالق وخطف الأنظار رفقة زوجته في ظهور نادر لها على الريد كاربت، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

يشارك الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكان من أبرز حضور حفل المتحدة كل من الفنانة ليلى علوي، الفنان عصام عمر، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة هاجر أحمد، الفنان باسم سمرة، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد فراج.

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

