إسرائيل: لاريجاني قاد إيران بعد مقتل خامنئي

كتب : وكالات

02:33 م 17/03/2026

علي لاريجاني

قال الجيش الإسرائيلي إن علي لاريجاني كان "من أقدم وأبرز الشخصيات داخل قيادة النظام الإيراني"، وذلك بعد إعلانه مقتل المسؤول الأمني الإيراني في ضربة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فإن لاريجاني "تولى دور قائد النظام الإيراني"، وقاد المواجهة ضد إسرائيل ودول مجاورة.

وربط الجيش الإسرائيلي أيضاً لاريجاني بحملة قمع ضد المحتجين المناهضين للنظام في إيران، مشيراً إلى أنه "دفع باتجاه إجراءات إنفاذ عنيفة وعمليات قمع".

ولم تؤكد إيران حتى الآن مقتل لاريجاني، فيما نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورة لرسالة مكتوبة بخط اليد قيل إنها صادرة عنه، كما نُشرت أيضاً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
