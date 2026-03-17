بإعلان إيراني.. سلسلة هجمات تطول سفن الشارقة والفجيرة بالإمارات خلال ساعات

كتب : مصطفى الشاعر

02:45 م 17/03/2026

الإمارات

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار مدوٍ على متن سفينة داخل ميناء "الشارقة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

انفجار في الشارقة بعد ساعات من حادث الفجيرة

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "IRIB" عبر حسابها على "تليجرام"، أن هناك "انفجارا لسفينة في الشارقة"، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرّض ناقلة أخرى لهجوم في موقع إماراتي آخر، مما يرفع من حدة التوتر في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.

ضربات متتالية للطائرات المسيرة

شهدت المناطق الساحلية القريبة من الإمارات ومنطقة الخليج العربي موجات متعددة من الضربات بطائرات مسيّرة خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع إطلاق طهران لسلسلة من "الضربات الانتقامية" ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، حيث تأتي هذه الحوادث في ظل تصعيد عسكري واسع النطاق يشهده الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير الماضي.

السفينة رقم 21 في قائمة الاستهداف

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكدت الوكالة البحرية البريطانية تعرّض سفينة في خليج عمان لضربة قرب ميناء الفجيرة النفطي الشهير.

وبحسب التقارير، تُعد هذه السفينة هي "الرقم 21" التي يتم استهدافها منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

وتُثير هذه الهجمات المتلاحقة مخاوف دولية بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية من منطقة الخليج.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

