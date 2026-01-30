كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان مراد مكرم جمهوره ومتابعيه رأيه في الارتفاع الجنوني للذهب بطريقة كوميدية.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على "فيسبوك": "الدهب وصل اكتر من ٧٠٠٠ جنيه،أ كتر من ٥٠٠٠ دولار للأونصة عالميا...انا رأيي الشباب ينسوا بقى الدهب في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله"، وحاز التعليق على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وجاءت التعليقات:" حاجة مهشة، مافيش جواز خلاص، نسينا الجواز، نلغي القايمة والدهب، نتجه للفضة ، محدش بقى عايز يتجوز اصلا، ربنا يكون في عون الشباب".

أعمال ينتظر عرضها مراد مكرم

يشارك الفنان مراد مكرم، الفنان أمير كرارة بطولة مسلسل "رأس الأفعى" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول صراع أجهزة الأمن القومي المصرية مع قوى خفية وتهديدات معقّدة تؤثر على استقرار الوطن، ويكشف تدريجيًا عن شبكات وتحالفات تتطلب مواجع حاسمة ومعارك ذكية في قالب متوتر مليء بالإثارة والتشويق.

