إعلان

"الشباب ينسوا الجواز".. مراد مكرم يعلق على ارتفاع أسعار الذهب بطريقة كوميدية

كتب : مصراوي

06:23 م 30/01/2026 تعديل في 06:37 م

مراد مكرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان مراد مكرم جمهوره ومتابعيه رأيه في الارتفاع الجنوني للذهب بطريقة كوميدية.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على "فيسبوك": "الدهب وصل اكتر من ٧٠٠٠ جنيه،أ كتر من ٥٠٠٠ دولار للأونصة عالميا...انا رأيي الشباب ينسوا بقى الدهب في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله"، وحاز التعليق على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وجاءت التعليقات:" حاجة مهشة، مافيش جواز خلاص، نسينا الجواز، نلغي القايمة والدهب، نتجه للفضة ، محدش بقى عايز يتجوز اصلا، ربنا يكون في عون الشباب".

أعمال ينتظر عرضها مراد مكرم

يشارك الفنان مراد مكرم، الفنان أمير كرارة بطولة مسلسل "رأس الأفعى" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول صراع أجهزة الأمن القومي المصرية مع قوى خفية وتهديدات معقّدة تؤثر على استقرار الوطن، ويكشف تدريجيًا عن شبكات وتحالفات تتطلب مواجع حاسمة ومعارك ذكية في قالب متوتر مليء بالإثارة والتشويق.

567

اقرأ أيضا:
وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة

أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك

مراد مكرم أسعار الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور| يوسف الشريف والعوضي ومصطفى شعبان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بالصور| يوسف الشريف والعوضي ومصطفى شعبان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026
"أول مرة بعد الطلاق".. داليا مصطفى وشريف سلامة وجها لوجه في حفل المتحدة
زووم

"أول مرة بعد الطلاق".. داليا مصطفى وشريف سلامة وجها لوجه في حفل المتحدة
الدراسة تبدأ 7 فبراير.. التعليم تحسم الجدل: لا تأجيل للفصل الدراسي الثاني
مدارس

الدراسة تبدأ 7 فبراير.. التعليم تحسم الجدل: لا تأجيل للفصل الدراسي الثاني
الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
أخبار مصر

الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة في الإسكندرية والدقهلية
حوادث وقضايا

القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة في الإسكندرية والدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟