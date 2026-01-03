إعلان

والدة آسر ياسين تنظم عرضا لفيلمه "إن غاب القط" بحضور صديقاتها (فيديو)

كتب : منى الموجي

03:17 م 03/01/2026
    آسر ياسين مع والدته في عرض فيلم إن غاب القط
    آسر ياسين مع والدته وصديقاتها
    والدة آسر ياسين مع صديقاتها في فيلمه إن غاب القط
    الفنان آسر ياسين

شارك النجم آسر ياسين جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي فيديوهات وصورة من عرض خاص نظمته والدته منى الدغيدي، لفيلمه الجديد "إن غاب القط"، جمعت فيه صديقاتها، وحرص على حضوره.

وعلق آسر على الفيديوهات والصور التي التقطها من داخل قاعة العرض مع والدته وصديقاتها: "أمي كل فيلم تحب تعمل عرض خاص ليها ولصديقاتها السيدات الأفاضل، وبقت عادة جميلة أحب أحضرها دايماً.. ربنا يخليكي لينا يا أمي وربنا ما يقطعلك عادة".

جدير بالذكر أن دور العرض السينمائي استقبلت مؤخرًا فيلم إن غاب القط، تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، سماح أنور، انتصار، محمد شاهين، حمزة دياب، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

