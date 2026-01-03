شارك النجم آسر ياسين جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي فيديوهات وصورة من عرض خاص نظمته والدته منى الدغيدي، لفيلمه الجديد "إن غاب القط"، جمعت فيه صديقاتها، وحرص على حضوره.

وعلق آسر على الفيديوهات والصور التي التقطها من داخل قاعة العرض مع والدته وصديقاتها: "أمي كل فيلم تحب تعمل عرض خاص ليها ولصديقاتها السيدات الأفاضل، وبقت عادة جميلة أحب أحضرها دايماً.. ربنا يخليكي لينا يا أمي وربنا ما يقطعلك عادة".

جدير بالذكر أن دور العرض السينمائي استقبلت مؤخرًا فيلم إن غاب القط، تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، سماح أنور، انتصار، محمد شاهين، حمزة دياب، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.