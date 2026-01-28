يارا السكري تخطف الأنظار بجلسة تصوير "شتوية".. صور

"أبيض في أسود".. أحدث جلسة تصوير لـ زينة تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بالطو فرو ثقيل، وفستان أسود طويل.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "قمر أوي"، "جمالك خيال"، "حلوة وقمر"، "اية العسل دي"، مفيش منك".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا..

بسمة وهبة توجه رسالة لـ أحمد العوضي: "هتنتصر وتكسر الدنيا".. والفنان يرد

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس