يارا السكري تخطف الأنظار بجلسة تصوير "شتوية".. صور

كتب : معتز عباس

11:15 م 28/01/2026
    يارا السكري في جلسة تصوير جديدة (1)
    يارا السكري في جلسة تصوير جديدة (2)
    يارا السكري باطلالة شتوية (2)
    يارا السكري باطلالة شتوية (3)
    يارا السكري باطلالة شتوية (1)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بالطو فرو ثقيل، وفستان أسود طويل.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "قمر أوي"، "جمالك خيال"، "حلوة وقمر"، "اية العسل دي"، مفيش منك".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

