رمضان 2026.. 7 صور لـ إنتصار من كواليس "علي كلاي"

كتب : هاني صابر

10:27 م 28/01/2026
كشفت الفنانة إنتصار، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الدرامي"علي كلاي" الذي تشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت إنتصار، صورها في كواليس المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "علي كلاي.. رمضان 2026 ".

تدور أحداث مسلسل"علي كلاي" حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة مسلسل"علي كلاي" أحمد العوضي، درة، إنتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

