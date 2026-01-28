20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

خطفت الفنانة زينة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت زينة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليس حظاً أبداً دائمًا يا الله".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يحفظك ياحبيبتي"، "جمهورك في ضهرك"، "ايه القمر دا"، "حبيبتي يا زينة"، "قمر يا قلبي".

يذكر أنأثارت الفنانة زينة أثارت الجدل، أمس الثلاثاء، بعد مشاركة جمهورها بمنشور عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت زينة رسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كدا هتشتغل بضمير أكتر وكمان، وفر المرتب، خطه في منتهى، الذكاء، ونسمع مع بعض اه يا دنيا".

