في ذكراه.. لهذا السبب لم يتزوج عماد حمدي من مديحة يسري

بينهن إلهام شاهين وماجدة الرومي.. عشاء يجمع عددًا من نجمات الفن (صور)

قدم الفنان الراحل عماد حمدي، بمشاركة الفنانة مديحة يسري، عدة أفلام رومانسية، منها " قلب يحترق، و"أرض الأحلام"، و"أقوى من الحب"، وهو ما طرح السؤال عن طبيعة العلاقة بين الثنائي الشهير.

وقام عماد حمدي، الذي تحل اليوم الأربعاء الذكرى الـ 42 لرحيله، إذ رحل في مثل هذا اليوم 28 يناير، في عام 1984، بمشاركة مديحة يسري، في بطولة مجموعة الأعمال الرومانسية.

وتحدثت مديحة يسري، عن العلاقة بينها وبين عماد حمدي، خلال ظهورها مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

وقالت: "عماد حمدي، كان متزوجا من شادية، وبعدها نادية الجندي، وكان بالنسبة لي أشعر دوما أنه أخ".

وتابعت: "عمري ما حسيت من لمسة إيده أو الحضن، أنه رجل غريب عني، وكان الوحيد الذي أشعر معه بإحساس أنه أخ، وما كنتش بتكسف منه، وهو كذلك".

وتزوج الفنان الراحل عماد حمدي 4 مرات خلال حياته، وكانت الأولى، هي الراقصة حورية محمد، والثانية من الفنانة فتحية شريف "أم ابنه نادر" واستمر الزواج 8 سنوات"، وكانت الزيجة الثالثة من الفنانة شادية، ودامت 3 سنوات، وآخر زوجاته الفنانة نادية الجندي، واستمر الزواج 12 عاماً.