إلهام شاهين تحتفي بـ ماجدة الرومي بحضور صديقاتها من نجمات الفن

كتب : معتز عباس

12:14 ص 28/01/2026
عرفت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بلقاء صديقاتها النجمة ليلى علوي والنجمة لبلبة والمطربة كارول سماحة، أثناء استقبال المطربة الكبيرة ماجدة الرومي.

والتقطت إلهام صورًا تذكارية مع النجمات أثناء تناول الغذاء على النيل، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت إلهام شاهين، تعليقًا على الصور: "أجمل غداء على النيل مع أجمل صحبه .. صديقاتى النجمات الجميلات ليلى علوى و كارول سماحه ولبلبة، على شرف صديقتنا الغاليه جدا التى شرفتنا بالحضور لمصر النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، سعداء بها و نرحب بها بكل الحب فى بلدها مصر التي نعرف جميعا مدى حبها لمصر، ونحن نبادلها نفس المشاعر وأكتر، ونتمنى وجودها معنا بشكل دائم، ماجدة الرومي نصفها مصري ونصفها لبناني، والدتها مصرية من بورسعيد، أجدع وأطيب ناس، كلنا بنحبك يا ماجدة".

شاركت النجمة إلهام شاهين مؤخرًا في حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني.

وحضرت إلهام شاهين الافتتاح رفقة النجمة ليلى علوي ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدبلوماسي المصري عمرو موسى، ووزير الخارجية السابق سامح شكري، الدكتور فخري عبدالنور.

إلهام شاهين ماجدة الرومي نجمات الفن

