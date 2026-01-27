إعلان

أمينة خليل تنشر صورة مع كاتي بيري من حفلة غنائية في الإمارات

كتب - معتز عباس:

10:56 م 27/01/2026
    اطلالة امينة خليل
    الفنانة امينة خليل
    اطلالة امينة خليل
    امينة خليل على الريد كاربت
    امينة خليل على الريد كاربت
    أمينة خليل وكاتي بيري

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بعد ظهورها مؤخرًا في إحدى الحفلات لشركة عقارية شهيرة بالإمارات.
وظهرت أمينة خليل بإطلالة أنيقة وجريئة على ريد كاربت الحفل، مرتدية جيب طويلة باللون البيج، وجاكت أسود بجزء شفاف من الوسط.
وشاركت أمينة خليل في الحفل، والتقطت صورًا تذكارية مع نجوم الحفل أبرزهم المغنية العالمية كاتي بيري.

أحيا المطرب حسين الجسمي والمغنية العالمية كاتي بيري حفلاًا ضخمًا في الإمارات والتي أقيمت في حديقة متحف اللوفر أبو ظبي.

