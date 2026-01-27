أمينة خليل تنشر صورة مع كاتي بيري من حفلة غنائية في الإمارات

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بعد ظهورها مؤخرًا في إحدى الحفلات لشركة عقارية شهيرة بالإمارات.

وظهرت أمينة خليل بإطلالة أنيقة وجريئة على ريد كاربت الحفل، مرتدية جيب طويلة باللون البيج، وجاكت أسود بجزء شفاف من الوسط.

وشاركت أمينة خليل في الحفل، والتقطت صورًا تذكارية مع نجوم الحفل أبرزهم المغنية العالمية كاتي بيري.

أحيا المطرب حسين الجسمي والمغنية العالمية كاتي بيري حفلاًا ضخمًا في الإمارات والتي أقيمت في حديقة متحف اللوفر أبو ظبي.

