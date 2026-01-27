إعلان

بطولة مصطفى غريب.. برومو مسلسل "هي كيميا" رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

10:03 م 27/01/2026
    الفنان دياب
    كواليس مسلسل هي كيميا رمضان 2026
    مريم الجندي وميشيل ميلاد
    مصطفى غريب ودياب من مسلسل هي كيميا
    مصطفى غريب

كشفت "إم بي سي شاهد" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "هي كيميا" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر في الإعلان نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنان مصطفى غريب، الفنان دياب، الفنانة مريم الجندي والفنان ميشيل ميلاد.

كواليس مسلسل "هي كيميا"

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سلطان، شاب طموح تواجهه أحداث غير متوقعة تغير مجرى حياته، مع صديقه حجاج. تجمع قصة حب بين “سلطان” وفتاة، بينما تظهر “زعيمة عصابة” في حياة سلطان تملأ حياته بالتحدي والصراع في الأحداث. تتشابك هذه العلاقات مع مجموعة شخصيات أخرى في إطار اجتماعي مشوّق تجمعه مواقف تبدو بسيطة لكنها تحمل انعكاسات كبيرة على كل حياة من يعيشه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سيد رجب، ميمي جمال، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، فرح يوسف، تأليف مهاب طارق، إخراج إسلام خيري.

مسلسل هي كيميا دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

