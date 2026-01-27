بطولة مصطفى غريب.. برومو مسلسل "هي كيميا" رمضان 2026

أمينة خليل تنشر صورة مع كاتي بيري من حفلة غنائية في الإمارات

كشفت "إم بي سي شاهد" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "هي كيميا" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر في الإعلان نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنان مصطفى غريب، الفنان دياب، الفنانة مريم الجندي والفنان ميشيل ميلاد.

كواليس مسلسل "هي كيميا"

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سلطان، شاب طموح تواجهه أحداث غير متوقعة تغير مجرى حياته، مع صديقه حجاج. تجمع قصة حب بين “سلطان” وفتاة، بينما تظهر “زعيمة عصابة” في حياة سلطان تملأ حياته بالتحدي والصراع في الأحداث. تتشابك هذه العلاقات مع مجموعة شخصيات أخرى في إطار اجتماعي مشوّق تجمعه مواقف تبدو بسيطة لكنها تحمل انعكاسات كبيرة على كل حياة من يعيشه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سيد رجب، ميمي جمال، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، فرح يوسف، تأليف مهاب طارق، إخراج إسلام خيري.

