إعلان

تنكر بالجلباب البلدي.. مفتش تموين يضبط مخبزًا مخالفًا فى البحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:15 م 14/03/2026

مفتش تموين تنكر في زي الجلباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن مفتش تموين من التنكر والتخفي لضبط مخبز يبيع الخبز البلدي المدعم خارج منظومة البطاقات التموينية، خلال حملة تموينية مكبرة شنتها إدارة تموين إيتاي البارود بمحافظة البحيرة

جرى تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من التزامها بالضوابط التموينية.

أشرف على الحملة مصطفى غريب، مدير إدارة تموين إيتاي البارود، وحسام عيد، رئيس الرقابة، وقادها المفتش حسام حجازي، يرافقه المفتش تامر مأمون.

وتمكن أحد مفتشي التموين من التنكر والتخفي لضبط واقعة قيام أحد المخابز ببيع الخبز المدعم خارج منظومة البطاقات التموينية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، بما قد يترتب عليه توقيع عقوبات تصل إلى غلق المخبز وخصم جزء من حصته من الدقيق المدعم.

مخالفات تموينية ونقص وزن الرغيف

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات أخرى، شملت نقص وزن رغيف الخبز ببعض المخابز بما يصل إلى 18 جرامًا، بالإضافة إلى ضبط مخبزين يبيعان الخبز المدعم دون استخدام البطاقات التموينية، فضلًا عن تحرير 6 مخالفات تموينية أخرى.

جرى تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين البحيرة تموين ايتاى البارود خبز مدعم مخالفات المخابز البطاقات التموينية حملات التموين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص