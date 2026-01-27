إعلان

نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير من كواليس مسلسل "التمثيلية"

كتب - معتز عباس:

07:02 م 27/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نورهات منصور تقدم شخصية هاجر في مسلسل التمثيلية (1)
  • عرض 11 صورة
    نورهات منصور تقدم شخصية هاجر في مسلسل التمثيلية (2)
  • عرض 11 صورة
    شخصية نورهان في مسلسل التمثيلية
  • عرض 11 صورة
    نورهات منصور تقدم شخصية هاجر في مسلسل التمثيلية (3)
  • عرض 11 صورة
    تورتة مسلسل التمثيلية
  • عرض 11 صورة
    نورهات منصور تقدم شخصية هاجر في مسلسل التمثيلية (4)
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور في مسلسل التمثيلية
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور باطلالة جريئة
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور من كواليس التمثيلية
  • عرض 11 صورة
    نورهات منصور تقدم شخصية هاجر في مسلسل التمثيلية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها صورًا من كواليس تصوير مسلسل "التمثيلية".

ونشرت نورهان صورًا لها من احد حلقات مسلسل "التمثيلية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "استنًوني النهاردة في شخصية هاجر من مسلسل التمثيلية الساعة ٨ مساء علي منصة شوفها مينا".

وظهرت نورهان بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصير فوق الركبة وبلوزة، خطفت بها أنظار المتابعين، الذين تفاعلوا وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "أمورة اوي"، "أكيد مسلسل حلو"، "بالتوفيق يا نجمة".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من إسلام جمال، بسمة ياسر، محمود نوح، معوض إسماعيل، نورهان منصور وأحمد عادل، عمرو رمزي وطارق النهري، من تأليف وإخراج أحمد مريوط، إنتاج خالد عبدالواحد.

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

نورهان منصور مسلسل التمثيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"
رياضة محلية

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
أخبار مصر

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
علاقات

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير
ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
شئون عربية و دولية

ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟
أخبار مصر

جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان