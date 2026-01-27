نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير من كواليس مسلسل "التمثيلية"

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها صورًا من كواليس تصوير مسلسل "التمثيلية".

ونشرت نورهان صورًا لها من احد حلقات مسلسل "التمثيلية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "استنًوني النهاردة في شخصية هاجر من مسلسل التمثيلية الساعة ٨ مساء علي منصة شوفها مينا".

وظهرت نورهان بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصير فوق الركبة وبلوزة، خطفت بها أنظار المتابعين، الذين تفاعلوا وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "أمورة اوي"، "أكيد مسلسل حلو"، "بالتوفيق يا نجمة".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من إسلام جمال، بسمة ياسر، محمود نوح، معوض إسماعيل، نورهان منصور وأحمد عادل، عمرو رمزي وطارق النهري، من تأليف وإخراج أحمد مريوط، إنتاج خالد عبدالواحد.

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.