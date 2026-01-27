سامح الصريطي يدخل قوائم تريند "إكس" بعد إصابته بجلطة في المخ

كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان سامح الصريطي، قوائم تريند موقع "إكس"، بعد ساعات من تعرضه لوعكة صحية.

وتحدث الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الفنان سامح الصريطي، تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ونقل إلى المستشفى".

وتابع: "يخضع سامح للمتابعة الطبية اللازمة، إثر إصابته بجلطة في المخ، وإن شاء الله يقوم بألف سلامة".

وشارك الفنان سامح الصريطي، مؤخرا في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مع نخبة من رموز المسرح.