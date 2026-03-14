استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بضربة صاروخية واستنفار في الخضراء

كتب : مصراوي

05:46 ص 14/03/2026

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" اليوم، السبت، بتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لضربة استهدفت محيطها بشكل مباشر. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر أمني أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة الخضراء المحصنة، مما أدى إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث فور وقوع الاستهداف الجوي.

وكشف المصدر الأمني أن القوات المشتركة فرضت طوقاً مشدداً حول مجمع السفارة الأمريكية ببغداد عقب الحادث مباشرة لتأمين الطواقم الدبلوماسية. علاوة على ذلك، بدأت الفرق الفنية تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الضربة، في ظل استمرار تحليق الطيران المسير فوق المنطقة الخضراء لتأمين الموقع ومنع تكرار الهجمات، بينما لم تصدر السفارة حتى الآن بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الإصابات أو الخسائر المادية المباشرة الناتجة عن الهجوم.

فيديو قد يعجبك



المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
دراما و تليفزيون

المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
مسلسل حكاية نرجس: ريهام عبد الغفور تختطف طفلاً جديدًا
دراما و تليفزيون

مسلسل حكاية نرجس: ريهام عبد الغفور تختطف طفلاً جديدًا
موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة
جزيرة خرج الإيرانية تنفي تضرر منشآتها النفطية رغم تصاعد الدخان الكثيف
شئون عربية و دولية

جزيرة خرج الإيرانية تنفي تضرر منشآتها النفطية رغم تصاعد الدخان الكثيف
"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
أخبار وتقارير

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي