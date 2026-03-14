

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" اليوم، السبت، بتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لضربة استهدفت محيطها بشكل مباشر. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر أمني أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة الخضراء المحصنة، مما أدى إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث فور وقوع الاستهداف الجوي.



وكشف المصدر الأمني أن القوات المشتركة فرضت طوقاً مشدداً حول مجمع السفارة الأمريكية ببغداد عقب الحادث مباشرة لتأمين الطواقم الدبلوماسية. علاوة على ذلك، بدأت الفرق الفنية تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الضربة، في ظل استمرار تحليق الطيران المسير فوق المنطقة الخضراء لتأمين الموقع ومنع تكرار الهجمات، بينما لم تصدر السفارة حتى الآن بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الإصابات أو الخسائر المادية المباشرة الناتجة عن الهجوم.