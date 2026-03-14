٣١ بحثًا يتنافسون في مسابقة "زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية"

كتب : محمد لطفي

06:00 ص 14/03/2026

أعلن المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بدء أعمال لجنة تحكيم مسابقة "زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية"، وتقوم حاليًا اللجنة بقراءة الأبحاث المتقدمة، والتي بلغ عددها (٣١) بحثًا، تقدّم أصحابها عبر المنصات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، إضافة إلى التسليم المباشر بمقر المركز بالزمالك خلال الفترة من ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م وحتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٦م.

وأكد حسان أن نتيجة المسابقة ستُعلن خلال احتفالية تليق بقيمة التراث الشعبي المصري وأهمية البحث العلمي في صونه وتطويره، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى عشرة آلاف جنيه، والثانية ثمانية آلاف جنيه، والثالثة ستة آلاف جنيه، إلى جانب نشر الأبحاث الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأشار مدير المركز أن المسابقة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالتراث الشعبي المصري، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية وتشجيع الدراسات العلمية الجادة التي تسلط الضوء على الجذور الثقافية للمجتمع المصري وتبرز امتداداتها في الحاضر.

وأضاف حسان أن هذه المسابقة تقام برعاية وزيرة الثقافة د. جيهان زكي، وبإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وينفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ في سياق إعادة الاعتبار للباحثين في مجال الفنون الشعبية وربط الماضي بالحاضر عبر دراسات علمية تضيء جذورنا الثقافية وتُلهم الأجيال الجديدة، كما أن هذه المسابقة في دورتها الأولى تناولت موضوع "ثقافة قدماء المصريين وتأثيراتها على الفنون الشعبية المصرية المعاصرة" لتحفيز العقول الشابة على الغوص في أعماق التراث المصري، واستكشاف الروابط الخفية بين حضارة الأجداد والممارسات الثقافية المعاصرة.

