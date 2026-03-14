

وكالات

أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عدم وقوع أية أضرار في البنية التحتية النفطية بـ "جزيرة خرج الإيرانية". وأكدت الوكالة أن مرافئ التصدير والمنشآت الحيوية لم تتأثر بالتطورات الميدانية الأخيرة، مشيرة إلى استقرار العمليات الفنية داخل الجزيرة التي تعد الشريان الرئيسي لتصدير الخام.

وأوضحت "الوكالة" في تقارير أولية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن شهود عيان رصدوا تصاعداً كثيفاً للدخان من جزيرة خرج الإيرانية. وأشارت المعلومات الميدانية إلى أن سحباً سوداء غطت أجزاء من الجزيرة، وسط تضارب الأنباء حول طبيعة المواقع المتضررة، بعيداً عن صهاريج التخزين ومنصات الشحن الاستراتيجية.