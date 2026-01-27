هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحد عروض الأزياء بباريس

بالصور.. وصلة رقص بين دعاء رجب وزوجها في حفل زفافهما

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها صورًا جديدة من كواليس مسلسلها المنتظر "طالع نازل"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، وظهرت فيها برفقة الفنان محمد شاهين.

ونشرت مريم الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مي، مسلسل طالع نازل 2026".

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر"، "ما شاء الله على الجمال"، "ربنا يحميكي يا بنتي"، "عيون غزلان"، و"مسكرة".

مسلسل "طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال.

اقرأ أيضًا:

"عدت على خير".. نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سيارة

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن