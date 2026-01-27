من كواليس مسلسل "طالع نازل".. مريم الخشت تشارك جمهورها صورًا مع محمد شاهين
كتب : سهيلة أسامة
شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها صورًا جديدة من كواليس مسلسلها المنتظر "طالع نازل"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، وظهرت فيها برفقة الفنان محمد شاهين.
ونشرت مريم الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مي، مسلسل طالع نازل 2026".
وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر"، "ما شاء الله على الجمال"، "ربنا يحميكي يا بنتي"، "عيون غزلان"، و"مسكرة".
مسلسل "طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال.
