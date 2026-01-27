إعلان

من كواليس مسلسل "طالع نازل".. مريم الخشت تشارك جمهورها صورًا مع محمد شاهين

كتب : سهيلة أسامة

11:21 ص 27/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مريم الخشت بدون مكياج
  • عرض 5 صورة
    مريم الخشت ومحمد شاهين من كواليس مسلسل طالع نازل
  • عرض 5 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 5 صورة
    مريم الخشت مع محمد شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها صورًا جديدة من كواليس مسلسلها المنتظر "طالع نازل"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، وظهرت فيها برفقة الفنان محمد شاهين.

ونشرت مريم الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مي، مسلسل طالع نازل 2026".

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر"، "ما شاء الله على الجمال"، "ربنا يحميكي يا بنتي"، "عيون غزلان"، و"مسكرة".

مسلسل "طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال.

اقرأ أيضًا:

"عدت على خير".. نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سيارة

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

الفنانة مريم الخشت مسلسل طالع نازل دراما رمضان 2026 مريم الخشت على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق
شئون عربية و دولية

رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
زووم

بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
"بعد تحويل ممدوح عباس".. موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك
رياضة محلية

"بعد تحويل ممدوح عباس".. موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك
تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند
أخبار مصر

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان