تيسير فهمي: سعاد حسني أيقونة السينما بلا منازع

كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة تيسير فهمي، خلال حلقة أمس من برنامج "واحد من الناس"، إنها قدمت مع النجم أحمد زكي فيلم "الليلة الموعودة".

وأضافت: "أحمد زكي ممثل قوي جدا، وصادق وأحاسيسه حاضرة، والممثل أمامه يأخذ منه ويعطيه، وكنا أصدقاء وجيل واحد، وكان التمثيل سهل وهناك روح جميلة تجمعنا".

وتابعت: "أيضا فيلم العوامة ٧٠، وعلى الرغم من أهميته ولكني كنت أشعر أنني لم أكن أمثل من روعة وكواليس التصوير والروح الجميلة التي جمعت بين فريق العمل".

وأشارت أن سناء جميل ومحسنة توفيق، تمتلكان حالة من التوهج الفني، ووصفت سعاد حسني بأنها أيقونة السينما بلا منازع.

وعن المسرح قالت إنها قدمت عدد من المسرحيات ومنها مسرحية "الواغش"، و "لما قالوا ده ولد"، و"الأستاذ " وكانت وقتها بديلة عن النجمة الكبيرة محسنة توفيق لظروف خاصة بها وكان وقتها الفنان جميل راتب هو المخرج.