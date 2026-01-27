تيسير فهمي: أجلت شهر العسل للمشاركة في "التوت والنبوت"

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة تيسير فهمي، إنها تعتز بفيلمها الشهير "التوت والنبوت"، ووصفته بأنه من أجمل الافلام التي قدمتها.

وكشفت خلال حلقة أمس من برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، كواليس الفيلم، وأنه جاء متزامناً مع حفل زفافها وعندما علمت كادت ترفض المشاركة، ولكن تراجعت لأنه من أدب نجيب محفوظ، وأجلت شهر العسل بسبب هذا الفيلم.

وعن مسلسلها الشهير "أماكن في القلب" قالت: "أعتز بهذا العمل، وكان هناك مشاهد صعبة بالمسلسل، خاصة مشهد الحريق".

وأكدت أن هناك شخصيات تعيش معها لفترة حتى بعد التصوير منها شخصيتها في "أبناء ولكن"، وأكدت أنها كانت تعيش داخل الشخصية ولا تعرف كيف تخرج منها وكانت تصيبها بالتوتر.