بينها الزمالك ضد أوتوهو.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، اليوم السبت الموافق 14 مارس، ضمن مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام المباراة على ملعب ألفونسي ماسيمبا.

وتأهل نادي الزمالك إلى ربع نهائي الكونفيدرالية بعد أن تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل أوتوهو إلى ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الزمالك وأوتوهو، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد في الدور نصف النهائي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".