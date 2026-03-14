الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 14/03/2026
يلاقي نادي الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، اليوم السبت الموافق 14 مارس، ضمن مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام المباراة على ملعب ألفونسي ماسيمبا.

وتأهل نادي الزمالك إلى ربع نهائي الكونفيدرالية بعد أن تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل أوتوهو إلى ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الزمالك وأوتوهو، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد في الدور نصف النهائي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

