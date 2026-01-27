بالصور.. وصلة رقص بين دعاء رجب وزوجها في حفل زفافهما

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

وصلة رقص جمعت بين الفنانة دعاء رجب وزوجها المنتج الفني محمود العراقي بحفل زفافهما الذي أقيم مساء الاثنين بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ظهرت الفنانة دعاء رجب والسعادة تغمرها وجمعتها وصلة رقص رومانسية مع زوجها وسط تصفيق المدعويين احتفالا بدخولهما عش الزوجية.

شاركت الفنانة دعاء رجب بالعديد من الأعمال التلفزيونية التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "كيد النسا" عام 2011 بطولة الفنانة سمية الخشاب، مسلسل "خطوط حمراء" عام 2012 بطولة الفنان أحمد السقا"، الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" عام 2013 بطولة الفنان أحمد مكي.

وكانت آخر مشاركات دعاء رجب الفنية بمسرحية "قلبي وأشباحه" عام 2024 وسط نخبة من النجوم هم عمرو يوزسف، مي عز الدين، سليمان عيد، تأليف نور الدين مهران وطه زغلول، إخراج محمد المحمدي.

