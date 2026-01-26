إعلان

"السنين خدتني وجريت بيا".. تيسير فهمي تكشف سبب غيابها عن الفن 13 عامًا

كتب - معتز عباس:

11:50 م 26/01/2026

تيسير فهمي

حلت الفنانة تيسير فهمي، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة " الحياة".

وكشفت تيسير فهمي عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية لنحو 13 عامًا، وقالت: "أنا كنت مقررة أعمل محطة توقف وفجأة السنين جريت والجمعيات الخيرية والدنيا خدتني في خدمة الناس، ومعرفتش ارجع للفن تاني ".


وأضافت: "خدمة الناس محتاجة وقت وجهد، وفي وقت ابتعادي عن الفن شاركت في العديد من الجمعيات الخيرية لخدمة الناس".

وعن احتمالية رجوعها للفن مرة آخرى، قالت: "الرجوع للتمثيل مش بإيدي والدنيا اتغيرت خلاص، لكن لو اتعرض عليا عمل ودور فني جميل هقبله".

تيسير فهمي عمرو الليثي

