حلت الفنانة تيسير فهمي، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة " الحياة".

وكشفت تيسير فهمي عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية لنحو 13 عامًا، وقالت: "أنا كنت مقررة أعمل محطة توقف وفجأة السنين جريت والجمعيات الخيرية والدنيا خدتني في خدمة الناس، ومعرفتش ارجع للفن تاني ".



وأضافت: "خدمة الناس محتاجة وقت وجهد، وفي وقت ابتعادي عن الفن شاركت في العديد من الجمعيات الخيرية لخدمة الناس".

وعن احتمالية رجوعها للفن مرة آخرى، قالت: "الرجوع للتمثيل مش بإيدي والدنيا اتغيرت خلاص، لكن لو اتعرض عليا عمل ودور فني جميل هقبله".