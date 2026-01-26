تحتفل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، غدا الثلاثاء الموافق 27 يناير بروايتها الجديدة أرض الدميان، في حفل توقيع يُقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في بلازا 1، وذلك في السادسة والنصف مساء.



تطرح رواية أرض الدميان رؤية فلسفية لمفهوم العدالة والحساب، من خلال عالم رمزي يتجاوز حدود الحياة والموت، إذ لا يُقاس الذنب بما أُعلن، بل بما أُخفي، ولا يكون الحساب على الأفعال وحدها، بل على النوايا والخذلان والصمت.



تدور أحداث الرواية في مكان يُعرف بـ"أرض الدِّمْيان"، وهي مساحة وجودية فاصلة، يصل إليها من أفلتوا من العدالة، ومن كُسرت أرواحهم دون أن ينصفهم أحد. في هذا العالم، تسقط الأقنعة، وتتحول الذاكرة إلى شاهد، وتصبح الروح هي الحكم، ولا يتم العقاب بالسجن أو الموت، بل بالمواجهة: مواجهة الذات، والاعتراف، وتحمل ثمن الاختيارات.



إنجي علاء لها عدة إصدارات في عالم الروايات والأدب، بينها الأشقر مروان، قانون الكارما.

من ناحية أخرى، كتبت إنجي عددا من المسلسلات، من بينها: مسلسل بلا دليل والذي لعب بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: درة، خالد سليم، نيقولا معوض. وكان آخر أعمالها مسلسل كوفيد 25، الذي عُرض في رمضان 2021، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، حول انتشار فيروس خطير يتسبب في قيام من يُصاب به بمهاجمة ومحاولة قتل الآخرين.