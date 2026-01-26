إعلان

غدا.. إنجي علاء تحتفل بتوقيع روايتها الجديدة "أرض الدميان" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب


كتبت- منى الموجي:

07:49 م 26/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إنجي علاء توقع روايتها بمعرض الكتاب (1)
  • عرض 4 صورة
    إنجي علاء (2)
  • عرض 4 صورة
    إنجي علاء توقع روايتها بمعرض الكتاب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحتفل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، غدا الثلاثاء الموافق 27 يناير بروايتها الجديدة أرض الدميان، في حفل توقيع يُقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في بلازا 1، وذلك في السادسة والنصف مساء.


تطرح رواية أرض الدميان رؤية فلسفية لمفهوم العدالة والحساب، من خلال عالم رمزي يتجاوز حدود الحياة والموت، إذ لا يُقاس الذنب بما أُعلن، بل بما أُخفي، ولا يكون الحساب على الأفعال وحدها، بل على النوايا والخذلان والصمت.


تدور أحداث الرواية في مكان يُعرف بـ"أرض الدِّمْيان"، وهي مساحة وجودية فاصلة، يصل إليها من أفلتوا من العدالة، ومن كُسرت أرواحهم دون أن ينصفهم أحد. في هذا العالم، تسقط الأقنعة، وتتحول الذاكرة إلى شاهد، وتصبح الروح هي الحكم، ولا يتم العقاب بالسجن أو الموت، بل بالمواجهة: مواجهة الذات، والاعتراف، وتحمل ثمن الاختيارات.


إنجي علاء لها عدة إصدارات في عالم الروايات والأدب، بينها الأشقر مروان، قانون الكارما.
من ناحية أخرى، كتبت إنجي عددا من المسلسلات، من بينها: مسلسل بلا دليل والذي لعب بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: درة، خالد سليم، نيقولا معوض. وكان آخر أعمالها مسلسل كوفيد 25، الذي عُرض في رمضان 2021، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، حول انتشار فيروس خطير يتسبب في قيام من يُصاب به بمهاجمة ومحاولة قتل الآخرين.

أرض الدميان إنجي علاء معرض الكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حكم إعدام أبيهم.. كيف قُتل "أطفال المنيا" الثلاثة؟ (فيديو)
أخبار المحافظات

بعد حكم إعدام أبيهم.. كيف قُتل "أطفال المنيا" الثلاثة؟ (فيديو)
أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
أخبار مصر

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
زووم

فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
" وقاحة وسفالة".. أسرة عبدالحليم: منزل العندليب غير متاح للإسرائيليين
زووم

" وقاحة وسفالة".. أسرة عبدالحليم: منزل العندليب غير متاح للإسرائيليين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره