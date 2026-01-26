إعلان

" وقاحة وسفالة".. أسرة عبدالحليم: منزل العندليب غير متاح للإسرائيليين

كتب : معتز عباس

07:33 م 26/01/2026 تعديل في 07:54 م

الراحل عبدالحليم حافظ

استنكرت الصفحة الرسمية لمنزل العندليب عبد الحليم حافظ، من تلقيها رسالة من رقم تابع لدولة إسرائيل تستفسر عن إمكانية زيارة المنزل.

ونشرت الصفحة نص الرسالة من الرقم الإسرائيلي، عبر موقع "فيس بوك"، والتي جاءت بسؤال من صاحب الرقم: "مساء الخير ممكن أعرف المواعيد المتاحة للزيارة وكم بتكلف".

ليرد عليه الرقم: "والله لو بملايين الدنيا ما تدخلوا".

وكتبت الصفحة بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مشفتش في حياتي وقاحة وسفالة كدة قبل كدة !!، حتي لو كان اللي بيبعت عربي فيكفي أنه عايش و متعايش وسطهم ويبعت من التليفون الخاص بيهم ييتفسر عن زيارات منزل حليم و دة كان ردي عليه بدون تردد أو خوف".

وأضافت: "حليم اللي غني المسيح في لندن أكبر بلد كانت وقتها عندها جالية يهودية ومخافش من أي تهديد لا يمكن لأسرته أن تستقبل أي شخص أو جهة تتعاون مع هؤلاء السفاحين".

يذكر أن محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، أعلن مؤخرًا اتخاذ أسرته الإجراءات القانونية ضد شخص يُطلق على نفسه اسم "العندليب الأبيض".

وأكد شبانة في بيانًا أن أسرة الفنان عبدالحليم العندليب تتخذ الإجراءات ضد هذا الذي يدعي كونه العندليب الأبيض، وكلفت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص، مؤكدًا أنه يتعمد تشويه صورة واسم الفنان الراحل وتاريخه الفني.

صفحة اسرة العندليبشات المحادثة بين صفحة اسرة العندليب والرقم الاسرائيلي

عبدالحليم حافظ منزل العندليب الإسرائيليين زيارة منزل العندليب

