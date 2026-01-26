وفاة زوج شقيقة وفاء وآيتن عامر.. تعرف على موعد ومكان الجنازة والعزاء

من هو ديلروي ليندو المرشح لجائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرته عن فيلم "Sinners"



أعلنت داليا عامر، شقيقة الفنانة وفاء و والفنانة آيتن عامر- وفاة زوجها اللواء حسني علي كامل الرزاز، مساء اليوم الإثنين.



وكتبت داليا عامر، عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اللواء حسني علي كامل الرزاز، أبو أولادي آسر وملك وفريدة وآدم. برجاء الفاتحة والدعاء بالرحمة".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدا في مسجد الحصري بعد صلاة الظهر والعزاء بمسجد الشرطة قاعة الرزاق يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب".



يذكر أن الفنانة آيتن عامر أعلنت مؤخرًا الصلح بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.



