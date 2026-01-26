إعلان

محمد صلاح العزب يروج لمسلسل "الكينج": مبنعملش مسابقات عشان مش مقامنا"

كتب : مروان الطيب

05:26 م 26/01/2026

بوستر مسلسل الكينج

يواصل فريق عمل وأبطال مسلسل "الكينج" الترويج له استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر مؤلف المسلسل محمد صلاح العزب صورة من كواليس انتهاء تصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل في ماليزيا، عبر صفحته على "فيسبوك".

وكتب محمد صلاح العزب: "مسلسل الشارع والبيت، ومبنعملش مسابقات ميني عشان مش مقامنا".

تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاعو، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

أعمال ينتظر عرضها محمد صلاح العزب قريبا

ينتظر محمد صلاح العزب عرض فيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح العزب يروج لمسلسل الكينج

مسلسل الكينج محمد صلاح العزب دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

