"رجعني لأحلى أيام عشتها" إنجي علاء تشيد بمسرحية "القضية اللي هى"

أشادت المؤلفة إنجي علاء، بمسرحية "القضية اللي هى" بعد مشاهدتها والتي يخوض بطولتها الفنان عمرو وهبة.

ونشرت إنجي علاء، صورا خلال حضورها المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من مسرح الفلكي اللي اشتغلت فيه سنين واتعلمت فيه من أكتر من عشرين سنة يعني إيه فن.. رجعت مش بس أتفرج على عرض (القضية اللي هي) المبهر، رجعت أشوف نفسي في أول الحلم".

وتابعت: "يوم هفضل فاكراه مش بس عشان رجعني لورا لأحلى أيام عشتها بس لأني بجد استمتعت بكل لحظة في المسرحية.. بجد الوقت عدى من غير ما أحس من كتر الضحك.. الضحك اللي بيغير فكرة ويوصل رسالة.. اللي بيثبت أن الكوميديا وعي والمسرح حياة".

وأضافت: "شكرا للنجم عمرو وهبة ولجميع القائمين على العرض على فنهم الراقي وعلى أنهم واقفين جنب الشباب المبدع، اللي كل واحد فيهم اكتشاف، مؤمنين بموهبتهم وبيفتحوا باب للأحلام إنها تتحقق، الحمد لله إن لسه في أمل".

مسرحية "القضية اللي هى" بطولة عمرو وهبة وإخراج وليد طلعت، وتقدم ضمن مشروع "سوكسيه" الذي أطلقه الفنان أشرف عبد الباقي، وتعرض المسرحية لمدة 3 ليالي خميس وجمعة وسبت 13 ، 14، 15 نوفمبر على مسرح نجيب الريحاني .