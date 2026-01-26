إعلان

"رجعني لأحلى أيام عشتها" إنجي علاء تشيد بمسرحية "القضية اللي هى"

كتب : هاني صابر

02:41 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انجي علاء
  • عرض 3 صورة
    انجي علاء وعمرو وهبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشادت المؤلفة إنجي علاء، بمسرحية "القضية اللي هى" بعد مشاهدتها والتي يخوض بطولتها الفنان عمرو وهبة.

ونشرت إنجي علاء، صورا خلال حضورها المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من مسرح الفلكي اللي اشتغلت فيه سنين واتعلمت فيه من أكتر من عشرين سنة يعني إيه فن.. رجعت مش بس أتفرج على عرض (القضية اللي هي) المبهر، رجعت أشوف نفسي في أول الحلم".

وتابعت: "يوم هفضل فاكراه مش بس عشان رجعني لورا لأحلى أيام عشتها بس لأني بجد استمتعت بكل لحظة في المسرحية.. بجد الوقت عدى من غير ما أحس من كتر الضحك.. الضحك اللي بيغير فكرة ويوصل رسالة.. اللي بيثبت أن الكوميديا وعي والمسرح حياة".

وأضافت: "شكرا للنجم عمرو وهبة ولجميع القائمين على العرض على فنهم الراقي وعلى أنهم واقفين جنب الشباب المبدع، اللي كل واحد فيهم اكتشاف، مؤمنين بموهبتهم وبيفتحوا باب للأحلام إنها تتحقق، الحمد لله إن لسه في أمل".

مسرحية "القضية اللي هى" بطولة عمرو وهبة وإخراج وليد طلعت، وتقدم ضمن مشروع "سوكسيه" الذي أطلقه الفنان أشرف عبد الباقي، وتعرض المسرحية لمدة 3 ليالي خميس وجمعة وسبت 13 ، 14، 15 نوفمبر على مسرح نجيب الريحاني .

إنجي علاء مسرحية القضية اللي هى الفنان عمرو وهبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
ماذا تفعل عند نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها؟
اقتصاد

ماذا تفعل عند نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها؟
"لن ننساك".. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
رياضة محلية

"لن ننساك".. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
اقتصاد

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
نصائح طبية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره