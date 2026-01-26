إعلان

المخرج أحمد شفيق ينتهي من "كلهم بيحبوا مودي" ويبدأ تصوير "بيبو" في الأقصر

كتب : منال الجيوشي

02:20 م 26/01/2026
أنهى المخرج أحمد شفيق، تصوير آخر ثلاثة أيام من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي " في دبي.

وتوجه "شفيق" بعد عودته إلى محافظة الأقصر، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل "بيبو".

ويخوض المخرج أحمد شفيق ماراثون دراما رمضان 2026 بعملين، حيث يشارك بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" للنجم باسر جلال، إلى جانب مسلسل "بيبو" الذي يمثل البطولة الأولى لكزبرة.

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

أحمد شفيق مسلسل كلهم بيحبوا مودي محافظة الأقصر رمضان 2026 رمضان رمضان 2026

أحدث الموضوعات

