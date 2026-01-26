أنهى المخرج أحمد شفيق، تصوير آخر ثلاثة أيام من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي " في دبي.

وتوجه "شفيق" بعد عودته إلى محافظة الأقصر، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل "بيبو".

ويخوض المخرج أحمد شفيق ماراثون دراما رمضان 2026 بعملين، حيث يشارك بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" للنجم باسر جلال، إلى جانب مسلسل "بيبو" الذي يمثل البطولة الأولى لكزبرة.

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.