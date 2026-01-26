إعلان

نائب حاكم الشارقة يكرم الناقد طارق الشناوي

كتب : منال الجيوشي

10:00 ص 26/01/2026

كتبت- منال الجيوشي

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الناقد الكبير طارق الشناوي، بعد مشاركته في لجنة تحكيم مسابقة الشمس للإبداع العربي.

ونشر الشناوي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: "تكريمي من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، بعد مشاركتي في لجنة تحكيم مسابقة الشمس للإبداع العربي بكل أطيافه في الموسم الثاني، التي أقيمت قبل ساعات بدار الحكمة في الشارقة".

وتابع الشناوي: "الشارقة واحدة من أروع وأنقى مدن العالم، اللقطة تصوير الفنان ماجد المصري".

وشهدت الجائزة في دورتها الثانية هدا العام إقبالاً واسعاً من المبدعين وصنّاع المحتوى من مختلف الدول العربية.

وبلغ عدد المشاركات 1210 مشاركة توزعت على 8 فئات رئيسية، وهي: الأفلام القصيرة، والبودكاست، والمحتوى المنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والسيناريوهات غير المنفذة، أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي طارق الشناوي مسابقة الشمس للإبداع العربي نائب حاكم الشارقة

