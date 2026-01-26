إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلتها في ماليزيا، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي جريء باللون البني.

نيكول سابا

ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها بالطو طويل باللون البني ونسقت معه توب باللون الأبيض وبنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة مع زوجها المنتج محمد السباعي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر مع كلبها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أحمد السعدني

هنأ الفنان أحمد السعدني الفنان صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا صاصا ربنا يخليك لينا".

يمنى طولان

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة"

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام الأهرامات.

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بصديقه الفنان محمد عبدالرحمن، والفنان الكبير صلاح عبدالله.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها احتفالا بعيد الشرطة.

دنيا المصري

نشرت الفنانة دنيا المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها.