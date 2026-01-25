كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد أسامة أوس أوس التهنئة للنجم صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أوس أوس، صورة من كواليس تصوير فيلم 101 مطافي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: :كل سنة وأنت طيب يا أحلى عم صاصا في الدنيا وعقبال مليون سنة، ودايما بصحه وسعاده يارب".

وأضاف: "انتظرونا مع عم صلاح فى فيلم ١٠١مطافي قريبا باذن الله".

فيلم 101 مطافي، بطولة هدى الإتربي، محمد عبد الرحمن، محمد أسامة آوس آوس، بيومي فؤاد، عبد الرحمن ظاظا، من تأليف ضياء محمد وإخراج محمد آمين وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ أيضا..

عمرو مصطفى يصل عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم.. صور

"أصدق التقدير لرجال الشرطة الأوفياء".. حسين فهمي يحتفل بعيد الشرطة



