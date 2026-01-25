إعلان

أوس أوس يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده وينشر صورة من كواليس فيلم "101 مطافي"

كتب : معتز عباس

08:25 م 25/01/2026

أوس أوس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد أسامة أوس أوس التهنئة للنجم صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أوس أوس، صورة من كواليس تصوير فيلم 101 مطافي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: :كل سنة وأنت طيب يا أحلى عم صاصا في الدنيا وعقبال مليون سنة، ودايما بصحه وسعاده يارب".

وأضاف: "انتظرونا مع عم صلاح فى فيلم ١٠١مطافي قريبا باذن الله".

اوس اوس على انستجرام

فيلم 101 مطافي، بطولة هدى الإتربي، محمد عبد الرحمن، محمد أسامة آوس آوس، بيومي فؤاد، عبد الرحمن ظاظا، من تأليف ضياء محمد وإخراج محمد آمين وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ أيضا..

عمرو مصطفى يصل عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم.. صور

"أصدق التقدير لرجال الشرطة الأوفياء".. حسين فهمي يحتفل بعيد الشرطة

أوس أوس صلاح عبدالله عيد ميلادصلاح عبدالله انستجرام أوس أوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟
شئون عربية و دولية

مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي