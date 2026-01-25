إعلان

فساتين جريئة.. نيكول سابا تثير الجدل في ظهورها الأخير (20 صورة)

كتب : نوران أسامة

04:29 م 25/01/2026
  الفنانة نيكول سابا
  • عرض 21 صورة
    الفنانة نيكول سابا
  • عرض 21 صورة
    بإطلالة ساحرة نيكول سابا تتألق بفستانها الأحمر
  • عرض 21 صورة
    الفنانة نيكول سابا بفستان ذهبي جري
  • عرض 21 صورة
    بالأسود نيكول سابا تخطف الأنظار (1)
  • عرض 21 صورة
    بإطلالة ساحرة نيكول سابا تتألق
  • عرض 21 صورة
    بفستان أزرق فاتح نيكول سابا تتألق
  • عرض 21 صورة
    بالأسود نيكول سابا تخطف الأنظار (2)
  • عرض 21 صورة
    بإطلالة أنيقة نيكول سابا تتألق
  • عرض 21 صورة
    بفستان أسود نيكول سابا تتالق
  • عرض 21 صورة
    بفستان قصير نيكول سابا تخطف الأنظار
  • عرض 21 صورة
    بمكياج هادئ نيكول سابا تخطف الأنظار
  نيكول سابا (2)
    نيكول سابا (2)
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا بفستان جريء
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا تتألق في أحدث ظهور لها (2)
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا بفستان ذهبي جريء
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جرئية
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا تخطف الأنظار
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا عبر إنستجرام
  نيكول سابا
    نيكول سابا
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا خلال الفترة الماضية بسبب إطلالتها التي جمعت بين الجرأة والأناقة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجرأتها.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لأبرز إطلالات نيكول سابا خلال الفترة الماضية:

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا كانت في رمضان الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

والمسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

