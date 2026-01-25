فساتين جريئة.. نيكول سابا تثير الجدل في ظهورها الأخير (20 صورة)

بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا خلال الفترة الماضية بسبب إطلالتها التي جمعت بين الجرأة والأناقة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجرأتها.

ويعرض لكم "مصراوي" 20 صورة لأبرز إطلالات نيكول سابا خلال الفترة الماضية:

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا كانت في رمضان الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

والمسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

اقرأ أيضًا:

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"





الأقرب لقلبي".. عصام عمر يروج للحلقتين السادسة والسابعة من "بطل العالم"





"أضخم إنتاج".. محمد إمام ينشر صورة من كواليس مسلسله "الكينج"





نور النبوي يتصدر "التريند" بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا





حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله والسقا في عزاء والدة نضال الشافعي





هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة







"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال





هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها



