رحمة رياض تخطف الأنظار بصورًا جديدة من كواليس برنامج The Voice

شاركت النجمة رحمة رياض متابعيها على السوشيال ميدياـ، صورا من مشاركتها في الموسم السادس بمسابقة The Voice.

ونشرت رحمة رياض صور خلف كواليس برنامج "ذا فويس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "قرب مسافات واجه يملي الفراغات، وانطاني حضنات وهنا و سبع سعادات".

أسدل الستار على الموسم السادس من برنامج The Voice ، بفوز المتسابقة جودي شاهين من فريق رحمة رياض بلقب أحلى صوت لهذا الموسم.

