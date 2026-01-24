إعلان

رحمة رياض تخطف الأنظار بصورًا جديدة من كواليس برنامج The Voice

كتب : معتز عباس

07:22 م 24/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    رحمة رياض في ذا فويس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت النجمة رحمة رياض متابعيها على السوشيال ميدياـ، صورا من مشاركتها في الموسم السادس بمسابقة The Voice.

ونشرت رحمة رياض صور خلف كواليس برنامج "ذا فويس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "قرب مسافات واجه يملي الفراغات، وانطاني حضنات وهنا و سبع سعادات".

أسدل الستار على الموسم السادس من برنامج The Voice ، بفوز المتسابقة جودي شاهين من فريق رحمة رياض بلقب أحلى صوت لهذا الموسم.

اقرأ أيضا:

القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف

رحمة رياض السوشيال ميديا the voice انستجرام رحمة رياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول أمريكي: نرجح عقد لقاء محتمل بين زيلينسكي وبوتين في موسكو أو كييف
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: نرجح عقد لقاء محتمل بين زيلينسكي وبوتين في موسكو أو كييف
أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
أخبار المحافظات

سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب
أخبار مصر

أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب
"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام