ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب وكارمن سليمان تشاركن باحتفالية عيد الشرطة

كتب : منى الموجي

03:26 م 24/01/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفالية عيد الشرطة 74
  • عرض 8 صورة
    ريهام عبدالحكيم 1
  • عرض 8 صورة
    الاحتفال بعيد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    عيد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    نسمة محجوب وريهام عبدالحكيم وكارمن سليمان
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان
  • عرض 8 صورة
    ريهام عبدالحكيم وكارمن سليمان

كتبت- منى الموجي:

شهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 الذي أقيم اليوم السبت 24 يناير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة عدد من نجوم ونجمات الفن، بينهم المطربات: ريهام عبدالحكيم، كارمن سليمان، نسمة محجوب.

وقدمت ريهام ونسمة وكارمن أغنية بمشاركة عدد من مطربي الأوبرا، بدأت بكلمات المجموعة تردد "الحكاية مستمرة من زمان، الحكاية حكاية الشرطة اللي كانت واللي فضلت للبلد دي صمام أمان"، لتشدو ريهام "مصر مقبرة الغزاة مش مجرد جملة عابرة والسلام، التاريخ لما بيحكي يبقى نسمع الكلام"، وغنت نسمة "كل حد دخل بلدنا وهدفه كان الاحتلال شاف عزيمة رجالتنا، إحنا شعب مالوش مثال"، وقالت كارمن "مهما حاولوا يكتفوها بالحبال، مصر فوق الأرض ثابتة كالجبال".

وحكت الأغنية بمشاركة نجوم الأوبرا والنجمات الثلاثة بطولات الشرطة المصرية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية عيد الشرطة الـ74، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتضمن الاحتفال عرضًا لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب، كما تم تقديم فقرات فنية تجسد حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة يوميًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

عيد الشرطة الـ74 عبدالفتاح السيسي ريهام عبدالحكيم نسمة محجوب كارمن سليمان عيد الشرطة

