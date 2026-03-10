أفادت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل، قبل قليل، بوقوع سلسلة من الانفجارات العنيفة في عدة مناطق حيوية بمحيط العاصمة "طهران"، مما أثار حالة من الاستنفار الأمني الواسع.

وطالت الانفجارات مدن "شهريار" و"برند" و"رباط كريم" الواقعة في الجهة الجنوبية، وسط حالة من الغموض حول طبيعة الأهداف المستهدفة.

اتساع رقعة القصف

وفي تطور ميداني متسارع، ذكرت المصادر الإيرانية أن القصف امتد ليشمل مناطق محيطة بمدينة "كرج" الواقعة جنوب غرب العاصمة.

وتداول ناشطون تقارير عن سماع دوي انفجارات قوية وتصاعد لأعمدة الدخان، في ظل صمت رسمي حول طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر البشرية والمادية حتى الآن.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.