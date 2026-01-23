إعلان

كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل "عنبر الموت" والعرض قريبا

كتب : مروان الطيب

07:03 م 23/01/2026

المخرج كريم الشناوي

كشف المخرج كريم الشناوي عن بدء تصوير مسلسله الجديد "عنبر الموت".

نشر كريم الشناوي صورة كلاكيت المسلسل عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "اليوم الأول إم بي سي شاهد".

تدور أحداث المسلسل حول قضية حقيقية شهيرة حدثت في الإسكندرية في أواخر التسعينيات، حيث تم اتهام ممرضة تُدعى عايدة نور الدين بقتل أحد المرضى عمدًا ومحاولة قتل أكثر من 30 مريضًا عن طريق حقنهم بمادة خطيرة في المستشفى التي تعمل بها، بالإضافة إلى اتهامها بسرقة الأدوية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من منة شلبي، رشدي الشامي، حمزة العيلي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

أخرج كريم الشناوي عدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية وهم مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وفيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، وفيلم "السادة الأفاضل" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

