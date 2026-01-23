كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل "عنبر الموت" والعرض قريبا

كشف المخرج كريم الشناوي عن بدء تصوير مسلسله الجديد "عنبر الموت".

نشر كريم الشناوي صورة كلاكيت المسلسل عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "اليوم الأول إم بي سي شاهد".

تدور أحداث المسلسل حول قضية حقيقية شهيرة حدثت في الإسكندرية في أواخر التسعينيات، حيث تم اتهام ممرضة تُدعى عايدة نور الدين بقتل أحد المرضى عمدًا ومحاولة قتل أكثر من 30 مريضًا عن طريق حقنهم بمادة خطيرة في المستشفى التي تعمل بها، بالإضافة إلى اتهامها بسرقة الأدوية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من منة شلبي، رشدي الشامي، حمزة العيلي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

اخر مشاركات كريم الشناوي الفنية

أخرج كريم الشناوي عدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية وهم مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وفيلم "ضي: سيرة أهل الضي"، وفيلم "السادة الأفاضل" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

