إعلان

ترامب: سحقنا قدرات إيران العسكرية ونقترب من "النصر التام" مع إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

12:06 ص 10/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمكنت من شل القدرات الاستراتيجية لإيران بشكل غير مسبوق، مشددا على أن "النصر التام" هو الهدف النهائي لضمان مستقبل البلاد.

سحق القدرات العسكرية والنووية

خلال اجتماع لأعضاء مجلس النواب الجمهوريين في ولاية فلوريدا، اليوم الإثنين، أعلن ترامب صراحةً القضاء على قدرات طهران النووية، وتدمير منظوماتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة بالكامل.

وأضاف ترامب بحزم: "البحرية الإيرانية انتهت، وكل سفنها تقريبا في قاع البحر"، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في أفضل أحواله ويسحق العدو بقوة تقنية هائلة بالتنسيق مع إسرائيل، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

أهمية الأغلبية الجمهورية

ربط ترامب التطورات الميدانية الأخيرة بالداخل الأمريكي، مشيرا إلى أن الأيام التسعة الماضية أثبتت أهمية "الأغلبية الجمهورية" وارتباطها المباشر بمستقبل الولايات المتحدة. وقال: "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل، لكننا لم نحقق الكفاية بعد، ولن نتوقف حتى إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".

لحظات استقبال الجنود

تحدث ترامب عن ضريبة هذه الانتصارات، قائلا: إن "استقبال جثامين الجنود القتلى هو أصعب مهمة يمكن القيام بها"، مشددا في الوقت ذاته على إصراره على مواصلة العمل لحماية أمريكا من "الخطر الإيراني" بشكل نهائي.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إسرائيل حرب أمريكا وإيران الحرب في إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
محمد علي خير: أتمنى الحكومة تصبر على زيادة أسعار البنزين والسولار
أخبار مصر

محمد علي خير: أتمنى الحكومة تصبر على زيادة أسعار البنزين والسولار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟