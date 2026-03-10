أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمكنت من شل القدرات الاستراتيجية لإيران بشكل غير مسبوق، مشددا على أن "النصر التام" هو الهدف النهائي لضمان مستقبل البلاد.

سحق القدرات العسكرية والنووية

خلال اجتماع لأعضاء مجلس النواب الجمهوريين في ولاية فلوريدا، اليوم الإثنين، أعلن ترامب صراحةً القضاء على قدرات طهران النووية، وتدمير منظوماتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة بالكامل.

وأضاف ترامب بحزم: "البحرية الإيرانية انتهت، وكل سفنها تقريبا في قاع البحر"، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في أفضل أحواله ويسحق العدو بقوة تقنية هائلة بالتنسيق مع إسرائيل، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

أهمية الأغلبية الجمهورية

ربط ترامب التطورات الميدانية الأخيرة بالداخل الأمريكي، مشيرا إلى أن الأيام التسعة الماضية أثبتت أهمية "الأغلبية الجمهورية" وارتباطها المباشر بمستقبل الولايات المتحدة. وقال: "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل، لكننا لم نحقق الكفاية بعد، ولن نتوقف حتى إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".

لحظات استقبال الجنود

تحدث ترامب عن ضريبة هذه الانتصارات، قائلا: إن "استقبال جثامين الجنود القتلى هو أصعب مهمة يمكن القيام بها"، مشددا في الوقت ذاته على إصراره على مواصلة العمل لحماية أمريكا من "الخطر الإيراني" بشكل نهائي.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.