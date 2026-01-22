إعلان

أول تعليق من جودي شاهين بعد حصدها لقب "ذا فويس" بموسمه السادس

كتب : هاني صابر

10:39 م 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جودي شاهين (3)
  • عرض 3 صورة
    جودي شاهين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت المتسابقة جودي شاهين، رسالة لكل من دعمها ووقف بجانبها حتى حصدت لقب "ذا فويس" بموسمه السادس.

ونشرت جودي، صورا لها من البرنامج، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "بفضل دعمكم ومحبتكم، قدرت أحقق لقب the Voice ، شكرا من كل قلبي لكل حد وقف معايا وساعدني لو حتى بكلمة".

وكانت قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن فوز المتسابقة جودي شاهين بلقب "ذا فويس" أحلى صوت في موسمه السادس.

ووجهت القناة، رسالة تهنئة لها، عبر الحساب الرسمي للقناة على "فيسبوك"، وجاء فيه: "جودي شاهين.. مبروك الفوز بلقب ذا فويس أحلى صوت الموسم السادس".

وتوجت الموهبة السورية جودي شاهين بلقب "أحلى صوت" في الموسم السادس من برنامج The Voice، المعروض عبر MBC ومنصة شاهد، وذلك بعد تصويت جماهيري مكثف منحها النسبة الأعلى من الأصوات.

وشهدت الحلقة النهائية، منافسة قوية بين جودي شاهين من سوريا من فريق رحمة رياض، وأشرقت أحمد من مصر، ومهند الباشا من السعودية، حيث حُسم اللقب بناءً على تصويت الجمهور خلال الأيام الماضية.

وكانت جودي ضمن فريق رحمة رياض، التي عبرت عن فخرها بأداء متسابقتها، بينما نافست أشرقت أحمد من فريق ناصيف زيتون، ومهند الباشا من فريق أحمد سعد.

ونجحت جودي شاهين، القادمة من مدينة اللاذقية السورية في الوصول إلى النهائي بعد منافسة قوية مع عناني من مصر ومحمود السناني من السعودية، مؤكدة منذ بداياتها أنها تمتلك مشروع صوت طربي واضح المعالم، مدعوما بخبرة طويلة بدأت منذ طفولتها، إذ كشفت أنها بدأت الغناء في سن السابعة، وأن وصولها إلى هذه المرحلة تطلّب مجهودا نفسيا وجسديا كبيرا.

جودي شاهين فيسبوك جودي شاهين ذا فويس the voice

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ويل للعرب من شر قد اقترب".. توفيق عكاشة يتحدث عن خريطة المنطقة الجديدة
أخبار مصر

"ويل للعرب من شر قد اقترب".. توفيق عكاشة يتحدث عن خريطة المنطقة الجديدة
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة