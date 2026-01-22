أحدث ظهور لـ كارولين عزمي.. والجمهور يغازلها (صور)

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة كاجوال، بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت فيها أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الحلاوة دي، ما شاء الله، جمالك، قمر أوي، كفاية حلاوة بقا".

يذكر أن، كارولين عزمي قالت في تصريحاتها ببرنامج "عرب وود" متحدثة عن أهمية الزواج بالنسبة لها: "نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد، لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العائلية. ربنا يبعت صاحب النصيب، لسه مفيش حاجة".