"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير

كتب : نوران أسامة

01:20 م 22/01/2026
    شمس البارودي
    شمس البارودي
    شمس البارودي عن استغاثتها بعد توقيع قانون الإيجار القديم عيب وكذب 
    شمس البارودي الفنانة المعتزلة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، زوجة الفنان الراحل حسن يوسف، عن نجاتها من حادث سير مروع تعرضت له أثناء تواجدها أعلى كوبري الدقي.

وكتبت "شمس" في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "نجونا بفضل الله ونعمه وكرمه ولطفه باللطيف الخبير، حمدًا لك يا كريم يا رب. هل مر عليكم قول: اللقم تمنع النقم؟ يوم أمس كان يومًا جميلًا، بدأناه أنا وسامي سكرتير المكتب لحبيبي منذ أكثر من 40 عامًا، ومعنا الشاب الجميل أصلًا، فهو عون لي في قيادة السيارة، فلم أعد أحتمل السواقة، بدأنا اليوم لإنهاء بعض الأمور الحياتية المتعلقة بقوانين مستجدة في مكاتب الدولة، سعينا شرقًا وغربًا حتى آذان العصر".

وتابعت: "ونحن فوق كوبري الدقي، والزحام شديد في الاتجاهين، فجأة سيارة من اليسار نطّت الرصيف أمامنا لتصطدم بأخرى أمامنا مباشرة، وتحطمها تمامًا، ثم تطير لتنقلب عدة مرات، ويأتي موتوسيكل عن يميننا لينقلب أمامنا مباشرة. كل هذا ونحن في منتصف الحدث تمامًا. أنا أجلس في الخلف، وعم سامي أمامي، والابن يقود العربة، وبصراحة لا أعرف كيف أصف، والله بلطف الله، لأني في كل هذا لم أردد إلا قولًا واحدًا بصوت يشبه الصراخ: يا لطيف اللطف يارب، يااا لطيف الطف يارب، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف اللطف يارب".

وأضافت: "وفجأة وجدت أننا خرجنا من هول هذا الحدث، حادثة سالت فيها دماء من العربتين، ولم يتوقف الأمر على لحظة. آه يا قلبي، آه آه آه، يا لطيف اللطف".

يذكر أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي كانت قد حذرت من صفحة تحمل اسم «محبي شمس البارودي» على موقع «فيسبوك»، وأعادت نشر منشور منها تضمن مقطعًا صوتيًا للفنان الراحل حسن يوسف، يتحدث خلاله عن تفاصيل يومه وعلاقته بزوجته.

شمس البارودي حادث سير حسن يوسف كوبري الدقي

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
