"لحظات مميزة".. أنغام تنشر صورًا مع كاتي بيري ونجوم حفل Joy Awards

كتب : معتز عباس

08:10 م 21/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انغام وكندة علوش
  • عرض 6 صورة
    انغام وهاني فرحات
  • عرض 6 صورة
    انغام ومحمد سعد
  • عرض 6 صورة
    انغام واليسا
  • عرض 6 صورة
    انغام وتامر عاشور واحمد سعد

كشفت المطربة أنغام عن مجموعة صور مع نجوم حفل مهرجان Joy Awards ، الذي أقيم السبت الماضي.

ونشرت أنغام على حسابها بموقع "انستجرام"، صورة مع النجمة العالمية كاتي بيري، وصورًا آخرى مع نجوم الفن في مصر، منهم المطرب أحمد سعد، المايسترو هاني فرحات، المطرب تامر عاشور، المطربة إليسا، الفنان محمد سعد، الفنانة كندة علوش، الملحن عمرو مصطفى، الفنان هشام شيكو.

وكتبت أنغام تعليقًا على الصور: "لحظات من حفل Joy Awards .. لحظة مميزة مع الجميلة كاتي بيري".

أنغام تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت أنغام بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن مساء أمس الثلاثاء، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

يذكر أن النجمة الكبيرة أنغام فازت بجائزة الفنانة المفضلة في حفل توزيع جوائز صناع الترفية - Joy Awards 2026، الذي أقيم مساء السبت 17 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أنغام حفل مهرجان Joy Awards انستجرام أنغام

