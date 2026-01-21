وثقت الفنانة رانيا منصور رحلتها إلى تركيا، وظهرت وسط الجليد بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت خلالها بالطو طويل باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون ليجن أزرق.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "تركيا وجمالها"، "أنيقة ورقيقة"، "أجمل بنوتة"، "حبيبتي القمر"، و"جميلة ما شاء الله".

يذكر أن آخر مشاركات رانيا منصور كانت من خلال مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي عُرض على منصة "Watch It"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونِسب مشاهدات مرتفعة.

وتنتظر رانيا منصور عرض فيلم "الست لما"، بطولة النجمة يسرا، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، من بينهم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، ودرة، وهو من تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب.

اقرأ أيضًا:

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي

"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا

عمرو عبدالعزيز في جنازة والدة نضال الشافعي (صور)