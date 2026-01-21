إعلان

شارك في مسلسل ولهذا السبب تعرض للانتقادات.. معلومات وصور عن البلوجر محمد عبدالعاطي

كتب : سهيلة أسامة

02:59 م 21/01/2026
أنهى البلوجر محمد عبد العاطي إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وذلك عقب التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، بعد قضائه مدة العقوبة المقررة.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قررت قبول استئناف البلوجر محمد عبد العاطي على حكم حبسه لمدة سنتين، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس لمدة 3 أشهر.

وفي هذا السياق، نعرض لكم أبرز المعلومات عن التيك توكر محمد عبد العاطي بعد الإفراج عنه:

- قدم برنامجًا ساخرًا بعنوان "مع كامل احترامي"، استضاف خلاله عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق من خلاله شهرة واسعة.

- استضاف في برنامجه عددًا من الفنانين، من بينهم: علي صبحي، عبدالرحمن محمد، أحمد عبدالحميد، وأوس أوس.

- شارك في مسلسل "برستيج" بطولة محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب.

- تعرض لانتقادات واسعة بسبب استخدامه ألفاظًا وعبارات اعتبرها البعض خادشة للحياء أثناء تعليقه على بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية.

- يبلغ عدد متابعيه على موقع "إنستجرام" نحو 608 آلاف متابع.

- وجهت إليه اتهامات بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

البلوجر محمد عبد العاطي معلومات عن البلوجر محمد عبد العاطي الإفراج عن البلوجر محمد عبد العاطي

