كتبت- منى الموجي:

يستعد فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، الذي يُقام في هولندا نهاية يناير الجاري، وذلك بعد حصوله على جائزة السيناريو ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُعرض الفيلم ضمن قسم Bright Future في المهرجان، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير المُقبل.

ويُعد مهرجان روتردام واحدا من أبرز المنصات العالمية الداعمة للسينما المستقلة والتجارب الإخراجية الجديدة، إذ يسلط الضوء على الأصوات السينمائية الصاعدة.

وقال شفيعي في بيان صحفي إن فكرة الفيلم جاءت من تجربة شخصية حقيقية تعرض لها وكانت مؤلمة بالنسبة له بعدما تعطلت ثلاجته وحاول إصلاحها بالطرق المعتادة ولكنه فشل، وبعد الانتهاء من المشكلة، قرر أن يحولها لسيناريو وعمل فني، وأضاف أن اختيار "شكوى رقم 713317" ليكون اسما للفيلم، لأنه كان رقم الشكوى الحقيقية التي تقدم بها إلى حماية المستهلك للوصول إلى حل في مشكلته، معتمداً خلال الأحداث على جوانب اجتماعية ونفسية أكبر، قائلاً: الشكوى كانت تحمل فى ظاهرها إجراء بيروقراطيا روتينيا، لكنها تعكس حياة بأكملها مليئة بالتعقيدات.

تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

الفيلم بطولة محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، محمد رضوان، علي الطيب، تامر نبيل، حنان يوسف، إنعام سالوسة، محمد عبده، أحمد عبدالحميد وجهاد حسام الدين، ومن تأليف وإخراج ياسر شفيعي وتصوير كريم فؤاد حكيم وديكور نورا فوزي وأزياء دينا نديم وموسيقى خالد كمار ومونتاج عماد ماهر وميكساج مصطفى شعبان كما شارك في تصميم شريط الصوت مع محمد صلاح، وإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود وجابي خوري وأحمد بدوي.