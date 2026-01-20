بالصور- داليا البحيري تخطف الأنظار مع زوجها من أحدث ظهور

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

ظهرت داليا البحيري بإطلالة أنيقة مع كلبها، كما ظهرت في صورة أخرى مع زوجها، إلى جانب صورة مليئة بالورود وكتبت: "مقتطفات من أشياء أحبها".

كانت آخر مشاركات داليا البحيري بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

تشارك الفنانة داليا البحيري الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

