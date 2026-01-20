إعلان

بالصور- داليا البحيري تخطف الأنظار مع زوجها من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

09:58 م 20/01/2026
    داليا البحيري تخطف الأنظار
    داليا البحيري تستمتع بوقتها
    داليا البحيري على انستجرام
    داليا البحيري بإطلالة أنيقة
    داليا البحيري مع زوجها من أحدث ظهور
    داليا البحيري من أحدث ظهور
    الفنانة داليا البحيري
    داليا البحيري وزوجها

نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

ظهرت داليا البحيري بإطلالة أنيقة مع كلبها، كما ظهرت في صورة أخرى مع زوجها، إلى جانب صورة مليئة بالورود وكتبت: "مقتطفات من أشياء أحبها".

آخر مشاركات داليا البحيري الفنية

كانت آخر مشاركات داليا البحيري بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أعمال تنتظر عرضها داليا البحيري قريبا

تشارك الفنانة داليا البحيري الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر

داليا البحيري نجوم الفن

