"شباب ورشاقة".. أحدث ظهور للمطربة ميادة الحناوي (صور وفيديو)

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن أحدث ظهور للنجمة والمطربة السورية ميادة الحناوي في أحدى الفنادق بدولة الإمارات.

ونشرت بوسي شلبي، مقطع فيديو جمعها بـ ميادة الحناوي، وتحدثت عن رشاقتها وظهورها بوزن نحيف عما اعتاد عليه الجمهور.

ومن جانبها ردت ميادة أثناء لقائها مع بوسي شلبي: "أنا غيرت اللوك وغيرت حياتي".

تفاعل المعجبين مع اطلالة ولوك ميادة الحناوي الجديد، وجاءت التعليقات، كالتالي: "خست أوي"، "حسبتها ليلى علوي"، "قمر بشكلها الجديد"، "واضح انها خست"، شكلها بقى مختلف"، "

يذكر أنه في نوفمبر العام الماضي، أثارت ميادة الحناوي الجدل في حفل غنائي، حول حالة صوتها، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميادة الحناوي، في بيان صحفي، أن تلك الحفل تعود إلى عام 2021 في دبي، وحدث تلاعب صوتي من قبل بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الحفل الغنائي أقيم منذ 4 سنوات، حينها كانت تعاني من نزلة برد وإرهاق، لكنها أصرت على الغناء احترامًا لجمهورها.

