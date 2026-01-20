إعلان

نورهان منصور تستمتع بالثلوج في تركيا (صور)

كتب : معتز عباس

09:06 م 20/01/2026
    نورهان منصور تستمتع بالشتاء في تركيا (1)
    نورهان منصور في احد المدن التركية (1)
    نورهان منصور في احد المدن التركية (2)
    نورهان منصور فوق الثلوج (2)
    نورهان منصور تستمتع بالشتاء في تركيا (2)

كشفت الفنانة نورهان منصور عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وسط الثلوج في زيارتها لأحد المدن التركية.

ونشرت نورهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية، مرتدية بالطو فرو طويل، وبوت فرو.

كتبت نورهان، تعليقا، على الصور: "الثلوج في سابانجا بتركيا، يبدو كحلم هادئ".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال ودلال"، "حلوة تركيا"، "يارب تنبسطي"، "جميلة أوي".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

