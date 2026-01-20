رمضان 2026.. "واتش ات" تكشف عن إعلان مسلسل "على قد الحب"

كشفت "واش ات" عن الإعلان الأول لمسلسل "على قد الحب" بطولة النجمة نيللي كريم استعدادا لعرضه على منصتها بموسم دراما رمضان 2026.

نشرت واتش ات الإعلان عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "انتظروا مسلسل على قد الحب في رمضان 2026".

كواليس مسلسل "على قد الحب"

تدور أحداث المسلسل حول شيف إيطالي يأتي إلى مصر لافتتاح مطعمه، فيدخل في شبكة علاقات مفعمة بالحب والتحديات الأسرية والمهنية. تتداخل الأحداث بين المشاعر الإنسانية، تفاصيل الحياة اليومية، والصراعات العاطفية بين مجموعة من الشخصيات التي تمثل طبقات ومواقف مختلفة في المجتمع.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف سلامة، ميمي جمال، محمد علي رزق، أحمد ماجد، محمود الليثي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد.

اخر مشاركات نيللي كريم على شاشة السينما

كانت اخر اخر مشاركات نيللي كريم على شاشة السينما بفيلم "جوازة ولا جنازة" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يستعد زوجان لإقامة حفل زفاف مثالي، ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب حينما تقع حالة وفاة تعطل زفافهما.

