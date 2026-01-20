إعلان

رمضان 2026.. "واتش ات" تكشف عن إعلان مسلسل "على قد الحب"

كتب : مروان الطيب

07:53 م 20/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنان شريف سلامة
  • عرض 3 صورة
    كواليس مسلسل على قد الحب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت "واش ات" عن الإعلان الأول لمسلسل "على قد الحب" بطولة النجمة نيللي كريم استعدادا لعرضه على منصتها بموسم دراما رمضان 2026.

نشرت واتش ات الإعلان عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "انتظروا مسلسل على قد الحب في رمضان 2026".

كواليس مسلسل "على قد الحب"

تدور أحداث المسلسل حول شيف إيطالي يأتي إلى مصر لافتتاح مطعمه، فيدخل في شبكة علاقات مفعمة بالحب والتحديات الأسرية والمهنية. تتداخل الأحداث بين المشاعر الإنسانية، تفاصيل الحياة اليومية، والصراعات العاطفية بين مجموعة من الشخصيات التي تمثل طبقات ومواقف مختلفة في المجتمع.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف سلامة، ميمي جمال، محمد علي رزق، أحمد ماجد، محمود الليثي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد.

اخر مشاركات نيللي كريم على شاشة السينما

كانت اخر اخر مشاركات نيللي كريم على شاشة السينما بفيلم "جوازة ولا جنازة" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يستعد زوجان لإقامة حفل زفاف مثالي، ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب حينما تقع حالة وفاة تعطل زفافهما.

اقرأ أيضا:

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر

مسلسل على قد الحب رمضان 2026 درما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
حكايات الناس

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
توفيق عكاشة: انخفاض أسعار النفط أكبر خسائر الخليج حال سقوط طهران (فيديو)
أخبار مصر

توفيق عكاشة: انخفاض أسعار النفط أكبر خسائر الخليج حال سقوط طهران (فيديو)
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج